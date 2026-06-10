Trois personnes honorées pour leur contribution au rayonnement de Shawinigan

Lors de la séance publique de mardi soir, les membres du conseil municipal ont honoré un athlète et deux artistes par l’entremise des « Mentions du conseil ».

Il s'agit de Raphaël Tremblay, médaillé d’or aux Championnats canadiens de curling des moins de 18 ans, Christine Tougas, artiste visuelle et Devon Griffiths, artiste visuelle et peintre.

Ces mentions sont remises à des personnes qui, par leurs actions, ont réalisé un accomplissement exceptionnel, sont récipiendaire d’une médaille ou contribuent au rayonnement de la Ville de Shawinigan.

Voici les textes de présentation de la séance publique du mardi 9 juin 2026

Raphaël Tremblay – catégorie « prix et médailles »

C’est avec beaucoup de fierté que le conseil municipal rend hommage à Raphaël Tremblay, jeune athlète shawiniganais et étoile montante du curling québécois.

En février dernier, Raphaël a réalisé un exploit remarquable en remportant la médaille d’or aux Championnats canadiens de curling des moins de 18 ans, qui se déroulaient à Timmins, en Ontario, avec l’équipe Québec 1. À seulement 17 ans, il s’est ainsi taillé une place dans un club très sélect : celui des champions canadiens.

Cet accomplissement est le résultat de beaucoup plus qu’une seule semaine de compétition. Il témoigne d’années d’entraînement, de discipline et de constance. Ce parcours nous rappelle à quel point ces milieux, tels que le club de curling Grand-Mère, sont importants pour la relève sportive, pour la fierté locale et pour le rayonnement de notre ville.

Raphaël, ton titre de champion canadien est une source d’inspiration pour les jeunes athlètes de Shawinigan. Tu démontres qu’avec du travail, de la persévérance et de la passion, il est possible d’atteindre les plus hauts sommets.

Au nom du conseil municipal et de toute la population shawiniganaise, félicitations pour cette médaille d’or et pour ce parcours exceptionnel.

Christine Tougas – catégorie « nomination et reconnaissance »

C’est avec une grande fierté que le conseil municipal rend hommage à Christine Tougas, artiste visuelle, pour l’ensemble de sa démarche artistique et pour sa contribution au rayonnement culturel de Shawinigan.

À travers son art, Christine nous rappelle que la beauté n’est pas seulement quelque chose que l’on regarde. C’est aussi quelque chose que l’on ressent.

Ses œuvres créent des espaces de douceur, de réflexion et d’émerveillement. Elles nous invitent à ralentir, à porter attention au vivant, à la nature, aux liens humains et à ce qui, parfois, nous échappe dans le rythme du quotidien. Son travail a été présenté au Québec et à l’international, notamment dans des lieux d’exposition, des événements d’art et des contextes de recherche.

Mais au-delà de son parcours artistique, nous souhaitons aussi souligner l’importance de son choix : celui de vivre, de créer et de s’investir ici, à Shawinigan. En choisissant notre ville comme lieu de résidence et comme terre de création, Christine contribue directement à la vitalité culturelle de notre milieu. Elle participe à faire de Shawinigan une ville plus humaine, plus inspirante et plus sensible. Elle nous rappelle que l’art peut apaiser, rassembler, ouvrir des portes et adoucir notre quotidien.

Christine, au nom du conseil municipal et de toute la population shawiniganaise, merci de faire rayonner notre ville avec autant de sensibilité, de profondeur et d’authenticité. Merci de nous rappeler que l’art a le pouvoir de transformer notre regard sur le monde, mais aussi sur nous-mêmes.

Devon Griffiths – catégorie « nomination et reconnaissance »

Le conseil municipal souhaite rendre hommage à Devon Griffiths, artiste visuelle et peintre, pour l’ensemble de sa carrière et pour sa contribution au rayonnement culturel de Shawinigan.

Ses tableaux ne cherchent pas à tout expliquer. Ils invitent plutôt à ressentir et à interpréter. Ses œuvres ouvrent un espace où chaque personne peut entrer avec son propre regard, ses émotions et son histoire.

Au fil des années, ses œuvres ont attiré l’attention de lieux de diffusion reconnus. On peut notamment voir son travail, ici, à Shawinigan, à la Factrie 701, ainsi qu’à la Galerie d’art Ste-Fl’Art. Ses œuvres sont aussi représentées par des galeries d’envergure, dont Koyman Galleries, à Ottawa, et MAC Fine Art, aux États-Unis. Ce rayonnement au-delà de notre région témoigne de la puissance de sa créativité.

Son engagement ne se limite pas aux galeries. Par ses expositions, ses ateliers, sa présence dans le milieu culturel et ses projets artistiques, elle rend l’art plus accessible. Elle nous rappelle que l’art n’est pas un luxe. C’est une présence qui embellit nos espaces, qui nourrit notre imaginaire et qui contribue au mieux-être collectif.

Devon démontre qu’il est possible, à partir d’ici, de créer une œuvre forte et reconnue tout en demeurant ancrée dans son milieu.

Au nom du conseil municipal et de toute la population shawiniganaise, merci de faire briller Shawinigan à travers votre art. Merci d’avoir choisi notre ville comme lieu de création et de contribuer, par votre talent, à enrichir notre vie culturelle.