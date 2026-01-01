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Avec près de 200 cas

L'éclosion de salmonellose est terminée, mais les pistaches d'Iran seraient à éviter

durée 09h00
22 juillet 2026
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Par La Presse Canadienne

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) affirme que l’éclosion de salmonellose liée à des pistaches contaminées semble terminée, mais recommande toujours d’éviter les produits à base de pistaches provenant d’Iran.

L’éclosion a commencé en mars 2025 et a duré plus d’un an, les derniers cas de maladie ayant été signalés en mai.

Elle a causé 200 cas de salmonellose confirmés en laboratoire dans six provinces, principalement au Québec et en Ontario.

L’ASPC indique que 26 personnes ont été hospitalisées et qu’aucun décès n’a été rapporté.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments maintient l’interdiction d’importer des pistaches et des produits contenant des pistaches en provenance d’Iran, pays identifié comme source de la contamination à la salmonelle.

La salmonelle a été détectée dans des pistaches rappelées et dans du chocolat de type Dubaï.

«L'éclosion semble être terminée et l'enquête est maintenant fermée», a expliqué l’ASPC dans un avis publié en ligne mardi.

«Il est conseillé aux Canadiennes et aux Canadiens de continuer à privilégier des alternatives aux pistaches en provenance d'Iran et aux produits contenant des pistaches en provenance d'Iran, en raison d'un risque de contamination par la salmonelle», ajoute l'ASPC.

Selon l'agence de santé publique, les personnes infectées par la salmonelle qui tombent malades commencent généralement à présenter des symptômes entre 6 et 72 heures après l'exposition.

Les symptômes peuvent inclure des frissons, de la fièvre, des nausées, de la diarrhée, des vomissements, des crampes d'estomac et des maux de tête soudains.

La plupart des personnes guérissent en une semaine, mais certaines tombent gravement malades et nécessitent une hospitalisation.

Les personnes les plus susceptibles de développer une forme grave de la maladie comprennent les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes de 60 ans et plus, ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Nicole Ireland, La Presse Canadienne

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