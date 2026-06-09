La Ville de Shawinigan informe la population du décès d’une Grande Shawiniganaise, Linda Crutchfield, à l’âge de 84 ans. Elle était une athlète canadienne légendaire qui excellait en ski alpin, en ski nautique et en luge.

Une célébration de sa vie extraordinaire aura lieu le samedi 27 juin dès 14 h au mont Habitant (12, chemin des Skieurs, Saint-Sauveur, J0R 1R2). Les drapeaux de l’hôtel de ville seront mis en berne du 26 au 28 juin.

« Au nom du conseil municipal et en celui des citoyennes et citoyens de Shawinigan, j’offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de madame Crutchfield », a mentionné le maire, Yves Lévesque. « Cette Grande Shawiniganaise a marqué notre histoire par son courage, sa polyvalence et son parcours exceptionnel. Elle a fait rayonner Shawinigan bien au-delà de nos frontières, en repoussant les limites dans trois disciplines exigeantes. Son héritage sportif demeure une grande source de fierté et d’inspiration pour notre communauté. »

À propos de Linda Crutchfield

En 1972, elle devient la première Canadienne, et seulement la cinquième femme au monde, à réussir un saut de plus de 100 pieds en ski nautique. Pendant 17 ans, en Amérique comme en Europe, sur les pics enneigés ou sur les plans d’eau, elle a connu plus que sa part de succès. Membre de l’équipe canadienne de ski alpin de 1959 à 1965, elle participe aux Jeux olympiques d’Innsbruck en 1964. En 1968, elle prend part aux Jeux olympiques de Grenoble, cette fois en luge, où elle obtient une 10e place : la meilleure performance canadienne dans cette discipline pendant 20 ans!

Entre 1962 et 1973, elle participe à sept championnats du monde en ski alpin, en ski nautique et en luge. Championne nord-américaine de luge en 1968, elle reçoit aussi le trophée John Semmelink Memorial en 1964. Elle est intronisée au Temple de la renommée du ski canadien en 1984, puis au Temple de la renommée du sport du Québec en 1993.

Une pente porte son nom au centre de ski de la Station plein air Val-Mauricie, dans le secteur Shawinigan-Sud.