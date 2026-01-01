Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sclérose en plaques

La Marche SP 2026 pour conclure le mois de la sensibilisation

durée 16h30
13 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Comme chaque année, la Marche SP, organisée par SP Canada – Région Mauricie, se tiendra le dernier dimanche de mai, soit le 31 mai.

C’est donc en beauté que se conclura le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques.

Les personnes intéressées à démontrer leur appui à la cause sont invitées à s’inscrire pour venir marcher à l’un des trois départs en Mauricie. Un départ a lieu au Parc Pie XII de Trois-Rivières, un autre au Parc St-Maurice de Shawinigan et un dernier au Parc St-Louis de La Tuque.

Tous les départs se feront à 11h, les marcheurs suivront les sentiers durant une heure avant de pique-niquer ensemble. Les inscriptions et les dons se font au www.marchesp.ca.

« J’avais l’impression que ma famille et moi on était tout seul à vivre cela. Je ne connaissais aucune autre personne touchée par cette maladie. En allant à la Marche SP, on s’est retrouvés au milieu de dizaines de personnes pour qui cette cause était importante. Ça m’a tellement émue que j’en ai pleuré! », a témoigné une personne ayant participé pour la première fois à la Marche SP en 2025.

Les dons seront recueillis par SP Canada – Région Mauricie jusqu’au 30 juin. Par la suite, les dons reçus seront enregistrés dans la Marche SP de l’année suivante. Les fonds recueillis lors de la Marche SP en Mauricie contribueront directement à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de SP et leur entourage.

Il s’agit d’une activité familiale gratuite et accessible à tous, de bébé en poussette à grand-papa en marchette! La collecte de fonds est optionnelle et l’objectif principal recherché est de faire la démonstration aux personnes touchées par la maladie de tout le soutien qui les entoure. Il s’agit d’ailleurs d’un moment que les personnes atteintes trouvent très émouvant.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Nouvelle étude sur l'impact de l'alimentation sur le comportement des enfants

Publié à 12h30

Nouvelle étude sur l'impact de l'alimentation sur le comportement des enfants

Les enfants à qui l'on offre des collations sucrées sont ensuite plus agités que ceux à qui l'on offre plutôt des fruits et légumes, ont constaté des chercheurs norvégiens qui se sont intéressés pour une des premières fois à cette association chez les enfants de quatre ans. Cela correspond aux résultats obtenus par d'autres études menées chez des ...

LIRE LA SUITE
La Journée de l’arbre est de retour à Bécancour

Publié à 11h00

La Journée de l’arbre est de retour à Bécancour

La Ville de Bécancour invite la population à participer à la Journée de l’arbre, le dimanche 31 mai, un rendez-vous annuel dédié au verdissement du territoire. À cette occasion, 2 000 arbres seront distribués gratuitement aux citoyennes et citoyens, grâce à une contribution du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en collaboration ...

LIRE LA SUITE
Cinq choses à savoir sur le recensement

Publié à 9h00

Cinq choses à savoir sur le recensement

Partout au pays, les Canadiens ont rempli leur formulaire de recensement cette semaine, fournissant des renseignements sur leur vie, les langues qu'ils parlent et, pour ceux qui ont reçu le questionnaire détaillé, des renseignements sur leur situation socio-économique et leur accès au logement. Voici cinq choses à savoir sur le ...

LIRE LA SUITE