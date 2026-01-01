La Marche SP 2026 pour conclure le mois de la sensibilisation

Comme chaque année, la Marche SP, organisée par SP Canada – Région Mauricie, se tiendra le dernier dimanche de mai, soit le 31 mai.

C’est donc en beauté que se conclura le mois de la sensibilisation à la sclérose en plaques.

Les personnes intéressées à démontrer leur appui à la cause sont invitées à s’inscrire pour venir marcher à l’un des trois départs en Mauricie. Un départ a lieu au Parc Pie XII de Trois-Rivières, un autre au Parc St-Maurice de Shawinigan et un dernier au Parc St-Louis de La Tuque.

Tous les départs se feront à 11h, les marcheurs suivront les sentiers durant une heure avant de pique-niquer ensemble. Les inscriptions et les dons se font au www.marchesp.ca.

« J’avais l’impression que ma famille et moi on était tout seul à vivre cela. Je ne connaissais aucune autre personne touchée par cette maladie. En allant à la Marche SP, on s’est retrouvés au milieu de dizaines de personnes pour qui cette cause était importante. Ça m’a tellement émue que j’en ai pleuré! », a témoigné une personne ayant participé pour la première fois à la Marche SP en 2025.

Les dons seront recueillis par SP Canada – Région Mauricie jusqu’au 30 juin. Par la suite, les dons reçus seront enregistrés dans la Marche SP de l’année suivante. Les fonds recueillis lors de la Marche SP en Mauricie contribueront directement à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de SP et leur entourage.

Il s’agit d’une activité familiale gratuite et accessible à tous, de bébé en poussette à grand-papa en marchette! La collecte de fonds est optionnelle et l’objectif principal recherché est de faire la démonstration aux personnes touchées par la maladie de tout le soutien qui les entoure. Il s’agit d’ailleurs d’un moment que les personnes atteintes trouvent très émouvant.