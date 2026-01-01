La Journée de l’arbre est de retour à Bécancour

La Ville de Bécancour invite la population à participer à la Journée de l’arbre, le dimanche 31 mai, un rendez-vous annuel dédié au verdissement du territoire.

À cette occasion, 2 000 arbres seront distribués gratuitement aux citoyennes et citoyens, grâce à une contribution du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en collaboration avec l’Association forestière du sud du Québec. La distribution se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement de l’inventaire. Afin d’assurer l’équité, il ne sera pas possible de récupérer un arbre pour une autre personne.

L’activité se déroulera de 8 h à 12 h dans le stationnement du Jardin des Lilas, à proximité de l’hôtel de ville. En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’aréna de Bécancour, accessible par l’arrière du bâtiment.

Verdissement du milieu de vie

Cette Journée de l’arbre s’inscrit dans les orientations de la Ville de Bécancour en matière de développement durable et d’adaptation aux changements climatiques, telles que définies dans le Plan d’urbanisme adopté en avril 2024.

Par cette initiative, la Ville souhaite encourager les Bécancouroises et Bécancourois à contribuer concrètement au verdissement du milieu de vie en plantant un arbre sur leur propriété, que ce soit en façade ou dans leur cour. Les arbres offerts sont de jeunes plants âgés d’environ deux ans, mesurant entre 25 et 100 cm. Les essences disponibles seront le bouleau jaune, l’érable à sucre, l’épinette blanche et l’épinette de Norvège.

Les arbres jouent un rôle essentiel dans la qualité des milieux de vie : ils embellissent le paysage, contribuent à la réduction des îlots de chaleur, favorisent l’amélioration de la qualité de l’air et participent à la diminution des gaz à effet de serre. La participation citoyenne est donc au cœur des efforts déployés pour accroître la canopée et renforcer la résilience du territoire.

Une matinée d’information et d’animation

Plusieurs partenaires seront présents sur le site afin d’offrir conseils et activités en lien avec l’environnement. Le comité Embellissement Bécancour procédera notamment à la distribution gratuite d’arbustes et de vivaces.

Seront également sur place le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC), le service d’horticulture de la Ville, les comités ZIP les Deux Rives et ZIP du lac Saint-Pierre, le Musée de la biodiversité, le Bureau Environnement Wôlinak, la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY), l’Association forestière du sud du Québec ainsi que le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ).

Les participantes et participants auront aussi l’occasion de prendre part à un rallye éducatif. Un questionnaire sera remis à l’accueil et devra être complété en visitant les différents kiosques. Les personnes participantes courront la chance de remporter un arbre mature ainsi qu’une adhésion d’un an à l’Association forestière du sud du Québec, incluant la réception du magazine Progrès Forestier.

Enfin, grâce à un partenariat avec la RIGIDBNY, Serge Fortier, consultant en jardinage écologique, offrira deux mini-conférences de 30 minutes chacune (9 h à 9 h 30 et 10 h 30 à 11 h) lors de cette matinée, portant sur les techniques de compostage en lien avec les modèles privilégiés de la Régie.

Rappelons que c’est lors de cette même journée que se tiendra la remise des arbres dans le cadre du programme Arbre de vie, visant à célébrer les naissances.