Shawinigan: le centre communautaire renommé au nom de Lucien-Bellemare

La Ville de Shawinigan a inauguré ce mardi le toponyme du centre communautaire Lucien-Bellemare, situé au 431, chemin des Frênes, dans le secteur Saint-Gérard.

L’événement s’est déroulé en présence du maire de Shawinigan, Yves Lévesque, trois de ses collègues du conseil municipal, ainsi qu’une centaine d’invités, dont de nombreux proches de monsieur Bellemare.

« Le nom de Lucien Bellemare est déjà profondément enraciné dans l’histoire et dans le cœur des gens de Saint-Gérard. Aujourd’hui, nous sommes heureux de voir cet hommage prendre vie et de rappeler l’héritage qu’il laisse aux générations actuelles et futures », a mentionné le maire de Shawinigan.

Bénévole engagé, Lucien Bellemare s’est impliqué pendant plus de 50 ans auprès de ses concitoyennes et concitoyens. Ancien conseiller municipal de Saint-Gérard-des-Laurentides, administrateur à la caisse populaire et marguiller à la paroisse, il était dévoué aux organisations et aux causes de la communauté. Par sa présence, sa générosité et son don de soi, il a contribué à la vitalité du milieu et à l’esprit d’entraide qui l’anime.

« Je suis très émue et reconnaissante que la Ville ait nommé ce bâtiment en l’honneur de mon mari. Il a fait battre le cœur de Saint-Gérard d’aussi loin que je me souviens », a souligné Cécile Bellemare, femme de Lucien Bellemare. « Toute sa vie, mon père a tendu la main à sa communauté, et son implication pourra encore inspirer les gens de Shawinigan pour de nombreuses années! », a ajouté sa fille, Nathalie Bellemare, au nom de toute la famille.

Notons que c’est grâce à l'initiative de Lucien Bellemare que l’ancien hôtel de ville de Saint-Gérard-des-Laurentides a été converti en centre communautaire et que l’ancienne caisse populaire est devenue un bâtiment multiservice, qui accueille maintenant la bibliothèque municipale, une salle d’entraînement physique et des bureaux.