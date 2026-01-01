La 2e édition d’Un air de champagne a permis d'amasser 70 969 $

La 2e édition de la soirée dégustation Un air de champagne, présentée par GSK et organisée par la Fondation Santé Trois-Rivières, a permis d’amasser 70 969 $ au profit du Fonds en pneumologie et chirurgie thoracique.

Tenue le jeudi 7 mai chez Cjet Aviation, cette soirée à guichet fermé a réuni 230 personnes dans un décor aussi unique qu’élégant. Pour l’occasion, le hangar de l’entreprise trifluvienne s’est transformé en véritable terminal de dégustation, où les invités ont pu découvrir une sélection de champagnes servis à bord de grandes compagnies aériennes.

L’événement a offert aux convives une expérience immersive, du décollage jusqu’à l’atterrissage. Zones d’embarquement, passeport de dégustation, jet en arrière-plan, ambiance lounge et clins d’œil au monde du voyage ont donné le ton à cette soirée-bénéfice.

« Nous sommes très heureux du succès de cette deuxième édition. Voir autant de gens répondre présents pour soutenir la santé respiratoire des gens d’ici, c’est extrêmement touchant. Un air de champagne est un événement distinctif, raffiné et rassembleur, et cette année, la tenue de l’événement chez Cjet Aviation a permis de créer une expérience mémorable », a souligné Dr François Corbeil, pneumologue au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) et membre fondateur du comité du Fonds en pneumologie et chirurgie thoracique.

Les sommes amassées permettront de soutenir le développement des soins en pneumologie et en chirurgie thoracique au CHAUR. Elles contribueront à financer des équipements et des projets qui ont un impact concret pour les patients de la région.

La Fondation donne déjà rendez-vous aux amateurs de bulles et de découvertes pour une prochaine édition.