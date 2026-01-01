Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Dossier santé numérique

Le DSN entraînera des économies de 120 millions $ par an, selon Santé Québec

durée 16h30
8 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Encore au centre de la controverse à propos du Dossier santé numérique (DSN), l'agence Santé Québec assure que cette solution informatique lui permettra d'économiser à terme 120 millions $ au minimum par an.

Des médias rapportaient vendredi que les coûts d'exploitation du nouveau système allaient s'élever à 100 millions $ par an, ce qui a forcé l'agence à réagir.

Dans un communiqué, Santé Québec a expliqué d'où viendront les économies que le DSN générera.

Il y a notamment l’élimination graduelle de systèmes et de licences utilisés actuellement, puisque plus de 50 % des systèmes actuels seront retirés.

Il y a aussi la réduction des coûts liés à l'archivage et la gestion des dossiers papier.

Également, Santé Québec calcule les gains associés à une meilleure circulation de l'information clinique, donc des gains de productivité et la réduction des complications, des durées de séjour, etc.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Air Canada réduit ses vols estivaux vers les États-Unis

Publié à 11h00

Air Canada réduit ses vols estivaux vers les États-Unis

Air Canada annonce qu'elle réduit le nombre de ses vols vers les États-Unis cet été, alors que la guerre en Iran a entraîné une pénurie de kérosène qui a fait flamber les prix. La compagnie aérienne a indiqué dans une déclaration envoyée par courriel que les vols entre Toronto et Sacramento, en Californie, cesseront le 1er août, et que la liaison ...

LIRE LA SUITE
Inauguration sur l’avenue de Grand-Mère et exposition majeure à la Factrie 701

Publié à 10h00

Inauguration sur l’avenue de Grand-Mère et exposition majeure à la Factrie 701

L’atelier et galerie d’art Factrie 701 a inauguré le projet d’embellissement de l’avenue de Grand-Mère ce jeudi 7 mai à Shawinigan. Cette initiative propose un parcours artistique inspiré de l’œuvre du célèbre artiste canadien Jean-Paul Riopelle (1923-2002). Cette proposition s’inscrit également dans le cadre de l’exposition majeure, Riopelle à ...

LIRE LA SUITE
Une marche pour célébrer la diversité et le vivre-ensemble

Publié hier à 17h00

Une marche pour célébrer la diversité et le vivre-ensemble

La Marche Ensemble sera de retour au centre-ville de Trois-Rivières le dimanche 17 mai, dans le cadre de l’événement « Ensemble : mobilisation citoyenne ». Le GRIS Mauricie - Centre-du-Québec invite toute la population, personnes LGBTQ+ et allié·e·s, à se rassembler pour un moment à la fois festif, inclusif et profondément humain. « La Marche ...

LIRE LA SUITE