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Riopelle dans le secteur Grand-Mère

Inauguration sur l’avenue de Grand-Mère et exposition majeure à la Factrie 701

durée 10h00
8 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

L’atelier et galerie d’art Factrie 701 a inauguré le projet d’embellissement de l’avenue de Grand-Mère ce jeudi 7 mai à Shawinigan.

Cette initiative propose un parcours artistique inspiré de l’œuvre du célèbre artiste canadien Jean-Paul Riopelle (1923-2002). Cette proposition s’inscrit également dans le cadre de l’exposition majeure, Riopelle à la Factrie 701, qui sera présentée durant toute la saison estivale 2026. Le projet revêt une importance particulière pour la communauté de Shawinigan, car il vise non seulement à améliorer l’esthétique de l’avenue de Grand-Mère, mais aussi à renforcer la cohésion sociale de la population, ainsi qu’à stimuler le développement économique local et l’attractivité du secteur.

Il s’agit d’une initiative réalisée en collaboration avec l’école secondaire du Rocher et financée par la Ville de Shawinigan. 

L’inauguration s’est tenue en compagnie du maire de Shawinigan, Yves Lévesque, ainsi que du conseiller municipal du district 01 Des Piles — Du Rocher, Marc Bélisle.

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