Une marche pour célébrer la diversité et le vivre-ensemble

La Marche Ensemble sera de retour au centre-ville de Trois-Rivières le dimanche 17 mai, dans le cadre de l’événement « Ensemble : mobilisation citoyenne ».

Le GRIS Mauricie - Centre-du-Québec invite toute la population, personnes LGBTQ+ et allié·e·s, à se rassembler pour un moment à la fois festif, inclusif et profondément humain.

« La Marche Ensemble, c’est bien plus qu’un événement : c’est un moment où la communauté se retrouve, se voit et se soutient. Dans le contexte actuel, ces espaces sont essentiels. Ils nous permettent de rappeler que chaque personne a sa place, telle qu’elle est », a souligné François Vanier, directeur général du GRIS Mauricie – Centre-du-Québec.

D’année en année, la marche prend de l’ampleur et rassemble un nombre grandissant de participant·e·s. Dans le contexte actuel, ce rendez-vous revêt une importance toute particulière: il offre un espace visible, accessible et bienveillant pour affirmer collectivement des valeurs d’ouverture, de respect et de vivre-ensemble.

Le départ se fera à 13 h au Parc Champlain, avec un accueil des participant·e·s dès midi. Le parcours se conclura au Parc Champlain vers 14 h, où les participant·e·s pourront profiter d’une programmation animée avec musique festive, DJ, jeux dans le parc, kiosques d’organismes communautaires, ainsi que nourriture et rafraîchissements, dans une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Rappelons que l’an dernier, près de 350 personnes avaient répondu à l’appel.