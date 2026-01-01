Jacques Newashish reçoit la Médaille de la Lieutenante-gouverneure du Québec

L’artiste atikamekw et aîné en résidence à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Jacques Newashish a reçu la Médaille de la Lieutenante-gouverneure du Québec pour les Premières Nations.

Cette médaille, attribuée par l’honorable Manon Jeannotte le 29 avril dernier, vise à souligner l’engagement, le talent et les contributions remarquables des membres des Premières Nations et des Inuit du Québec.

Depuis près de deux ans, Jacques Newashish s’implique sur le campus trifluvien. Il accompagne la communauté universitaire dans un processus d’ouverture, de dialogue et de compréhension. Il échange avec les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les membres du personnel sur la culture atikamekw, la vie en notcimik (forêt), l’histoire et la vision du monde des Premiers Peuples. Sa présence dépasse largement le rôle symbolique alors que, pour plusieurs membres de la communauté universitaire, Jacques Newashish représente un premier réel contact avec une personne autochtone.

« Son écoute, son empathie et son parcours en font un mentor apprécié, capable de susciter réflexion et rapprochement entre allochtones et autochtones. Sa présence est aussi inspirante et réconfortante pour toutes les personnes des Premiers Peuples qui fréquentent notre université ou qui songent à poursuivre leur parcours étudiant avec nous. Nous sommes très fiers et heureux de voir son travail, son œuvre artistique et son engagement justement reconnus avec l’attribution de cet honneur pleinement mérité », a souligné le recteur Christian Blanchette.

Un parcours marqué par l’engagement

Né à La Tuque en 1958 et originaire de Wemotaci, Jacques Newashish est un artiste dont la démarche créative et l’engagement social se distinguent par sa volonté constante de transmettre les cultures autochtones et de favoriser le rapprochement entre les peuples.

Retiré de sa famille à l’âge de cinq ans pour être envoyé au pensionnat de Mashteuiatsh, il y passe neuf années, privé de son territoire et de sa langue, l’atikamekw nehirowimowin. Cette expérience marquante forge son identité et nourrit son désir de renouer avec ses racines et de mieux faire connaître la réalité des Premiers Peuples.

Dès l’adolescence, il affirme son identité à travers les arts visuels en réalisant dessins et murales. Sa pratique s’élargira ensuite à plusieurs disciplines, dont la sculpture, le conte, le chant traditionnel, le cinéma et le jeu. Son œuvre puise dans les légendes, les traditions et les savoirs autochtones, qu’il revisite avec des techniques contemporaines, comme l’aérosol, le dripping ou l’intégration d’éléments naturels, tels que le bois, les racines, les plumes et les pierres.

Très engagé dans la préservation de sa langue, il devient en 1982, à seulement 24 ans, le premier illustrateur du Conseil de la Nation atikamekw. Il contribue alors à la création des premiers livres et cahiers culturels éducatifs produits entièrement en atikamekw. Trois ans plus tard, il se rend en France afin de faire connaître les cultures des Premières Nations du Québec.

Au fil de sa carrière, Jacques Newashish multiplie également les projets d’envergure. Il participe notamment à la réalisation du mât totémique des commémorations du 300e anniversaire de la signature du traité de la Grande Paix de Montréal. Il réalise aussi deux courts-métrages avec le Wapikoni Mobile, Migrations (2009) et Game Over (2010), en plus de jouer au théâtre et au cinéma, notamment dans Avant les rues (2016), Bootlegger (2021) et Soleils Atikamekw (2023). En 2025, il lance un mini-album en langue atikamekw intitulé Trésors Atikamekw.

Parallèlement à sa carrière artistique, il s’implique auprès des jeunes de sa communauté. Il les encourage à créer, à s’exprimer et à se réapproprier leur histoire et leur culture.