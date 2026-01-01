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IDÉ Trois-Rivières

Trois-Rivières repense le développement de ses parcs industriels

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28 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La Ville de Trois-Rivières mandate IDÉ Trois-Rivières pour repenser en profondeur son modèle de développement industriel.

Face à la rareté des terrains et à la croissance soutenue de la ville, un comité aviseur livrera ses recommandations à l'automne 2026, afin de définir les critères qui structureront les espaces industriels de la prochaine génération, des milieux plus intégrés, modèle en matière de durabilité et conçus d'emblée comme de véritables écosystèmes.

« Trois-Rivières a besoin de nouveaux espaces industriels pour soutenir sa croissance. Mais il faut désormais les penser autrement. Nous voulons nous inspirer des meilleures pratiques des parcs industriels de deuxième et de troisième génération pour faire évoluer notre approche : optimiser l’utilisation de l’espace, développer des milieux d’affaires plus innovants et responsables, et ainsi sortir du débat du simple manque de terrain », déclare le maire de Trois-Rivières, Jean-François Aubin.

La démarche vise à densifier les espaces existants, à identifier de nouveaux sites et à établir un cadre de développement aligné sur les réalités économiques, environnementales et sociales actuelles. Elle explorera notamment, mais pas exclusivement, six piliers : un aménagement respectueux du milieu, l'énergie en circuit court, l'écomobilité, l'économie circulaire, la densification intelligente et une gouvernance collaborative.

« L'objectif est de positionner Trois-Rivières comme un exemple en développement industriel durable, avec des milieux d'affaires compétitifs et alignés sur les plus hauts standards environnementaux. Par notre transparence et notre engagement, nous démontrons que nos valeurs se traduiront dans la vision que nous porterons et les actions que nous mènerons », mentionne Grégory Gihoul, directeur général d'IDÉ Trois-Rivières.

Un chantier collaboratif réunissant experts, partenaires et acteurs du milieu sera mis en place pour orienter les travaux. Les résultats des premiers travaux seront partagés avec les élus et les citoyens à l'automne 2026.

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