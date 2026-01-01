La Fondation Santé Trois-Rivières lance la campagne «À chaque petite vie, son histoire»

La Fondation Santé Trois-Rivières lance ce mardi la campagne « À chaque petite vie, son histoire », une initiative visant à amasser 40 000 $ pour améliorer concrètement l’environnement des familles à l’unité de néonatalogie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR).

Les fonds recueillis et dédiés au Fonds des amis de Mathilde, permettront l’achat de 12 fauteuils zéro gravité et de 12 fauteuils berçants adaptés, afin de soutenir la place des parents au cœur des soins en néonatologie et leur permettre de rester auprès de leur bébé plus longtemps, dans des conditions mieux adaptées.

Une présence qui fait partie du soin

Chaque année, près de 400 bébés débutent leur vie dans cette unité spécialisée. Derrière chaque incubateur se cache une histoire unique, souvent marquée par l’imprévu, l’inquiétude et un profond besoin de proximité entre le parent et son enfant.

« Aujourd’hui, il est reconnu que la présence des parents fait partie du soin. Elle contribue au développement du bébé, à la réduction des complications et à un meilleur rétablissement », a souligné Sylviane Poirier, cheffe de service parents-enfants, zone centre au CHAUR.

Au-delà du réconfort, cette présence joue un rôle essentiel dans le parcours de soins des nouveau-nés les plus fragiles.

En plus de l’achat d’équipements, le projet vise donc à soutenir une approche de soins centrée sur la famille, en favorisant la proximité, le lien parent-bébé et la qualité des soins du développement.

« On ne traite pas seulement un petit patient. On accompagne une histoire, une famille, une réalité », a ajouté Mme Poirier.

Une histoire qui touche

La campagne est portée par le témoignage de Charles Beauchesne Girard, copropriétaire du restaurant Jack Le Coq à Trois-Rivières. Sa fille, Norah, est née prématurément à 34 semaines.

« Pendant trois semaines, on a vécu la réalité de la néonatalogie. Dans ces moments-là, rester auprès de son bébé change tout. Mais ce n’est pas toujours simple de le faire dans les conditions actuelles », a-t-il témoigné. C’est ce vécu qui l’a poussé à initier cette campagne, afin de soutenir les familles qui vivront, elles aussi, ces premiers instants hors du commun.

Un appel à la générosité

La Fondation invite la population à contribuer à cette campagne et à soutenir les familles de la région en faisant un don en ligne.

Les fonds recueillis dans le cadre de cette campagne seront versés au Fonds des amis de Mathilde, un fonds dédié de la Fondation Santé Trois-Rivières. Créé à l’initiative de parents ayant vécu un passage en néonatalogie, ce fonds soutient depuis plusieurs années l’amélioration des soins et des conditions de séjour des nouveau-nés et de leur famille au CHAUR. Il a notamment contribué à des projets favorisant la présence des parents auprès de leur enfant, renforçant ainsi les liens d’attachement et le bien-être durant l’hospitalisation.