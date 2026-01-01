Mois de l’autisme : un panel de témoignages et un salon des ressources

La Ville de Bécancour propose pour la première fois un événement dans le cadre du mois de l’autisme. Le jeudi 30 avril prochain, de 17 h 30 à 20 h 30, la population est invitée à une activité gratuite de rencontres, d’échanges et d’informations destinée aux familles et aux adultes vivant avec l’autisme.

L’événement se tiendra à l’église multifonctionnelle de Bécancour (3025, av. Nicolas-Perrot, secteur Bécancour).

La soirée débutera par un panel de discussion réunissant des familles qui partageront leurs réalités avec l’autisme et leurs expériences. Les témoignages aborderont différents parcours de vie, de l’enfance à l’âge adulte, afin de refléter la diversité des situations et des visages de l’autisme.

Un salon des ressources sera ensuite présenté, où plusieurs organismes partenaires seront présents pour informer, répondre aux questions et favoriser le réseautage dans un cadre convivial.