Incapacités neurologiques acquises et la COVID longue
La Fondation Santé Trois-Rivières soutient deux projets de recherche
Par Salle des nouvelles
La Fondation Santé Trois-Rivières octroie un financement total de 50 000 $ pour soutenir deux projets de recherche dans la région de la Mauricie–Centre-du-Québec.
Les projets soutenus cette année répondent à des enjeux de santé importants et actuels en proposant des approches innovantes : le renforcement du soutien psychosocial pour les personnes vivant avec une incapacité neurologique acquise ainsi que l’exploration de nouvelles avenues thérapeutiques pour la COVID longue.
Projet 1 — Favoriser l’entraide pour mieux vivre avec une incapacité neurologique
Dirigé par Mme Valérie Poulin, Professeure et directrice du département d'ergothérapie à l'UQTR, ce projet vise à développer une trousse d’outils pour soutenir l’accompagnement par les pairs auprès de personnes vivant avec une incapacité neurologique acquise, comme, entre autres, un AVC, la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson.
En misant sur le partage d’expérience entre personnes vivant des réalités similaires, l’initiative cherche à mieux répondre aux besoins psychosociaux de cette clientèle, particulièrement en contexte rural. Partant d'une demande d'usagers ressources, le projet est réalisé en collaboration avec les usagers, leurs proches, ainsi que des acteurs du réseau de la santé et du milieu communautaire. Il permettra de développer des outils adaptés aux réalités régionales afin de favoriser des services plus humains, accessibles et complémentaires.
À terme, il contribuera à réduire l’isolement, à renforcer les liens sociaux et à améliorer la qualité de vie des personnes concernées.
Projet 2 — Un espoir concret pour les personnes atteintes de COVID longue
Dirigé par le Dr David Hakim, anesthésiologiste au CIUSSS MCQ, ce projet de recherche vise à évaluer une approche novatrice pour soulager les symptômes persistants de la COVID longue, comme la fatigue chronique, le brouillard cérébral, l’essoufflement et la diminution de la capacité fonctionnelle.
Le projet portera sur le bloc du ganglion stellaire, une intervention déjà utilisée dans d’autres contextes médicaux, qui pourrait contribuer à réduire l’inflammation et à rééquilibrer certains mécanismes du système nerveux. En l’absence de traitement reconnu à ce jour, cette avenue représente un espoir prometteur pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées, favoriser leur retour aux activités quotidiennes et répondre à un besoin grandissant dans la population.
La recherche ancrée dans les besoins réels de la population
« La recherche issue des acteurs du terrain est un levier essentiel pour faire évoluer nos pratiques et répondre aux défis actuels constatés dans notre région et pertinents pour le réseau de la santé et des services sociaux. Les projets soutenus démontrent un fort potentiel d’impact, tant par leur caractère novateur que par leurs retombées concrètes pour les usagers et leurs proches », souligne Mme Renée Proulx, directrice administrative de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation au CIUSSS MCQ.
Bien que distincts, ces deux projets partagent une même ambition : mieux répondre aux besoins évolutifs des usagers grâce à des approches humaines, innovantes et ancrées dans les réalités du terrain. « En soutenant la recherche, la Fondation Santé Trois-Rivières réaffirme son engagement à faire avancer des solutions concrètes et porteuses d’espoir pour la population de la Mauricie–Centre-du-Québec », affirme M. Mathieu Maltais, président du conseil d’administration de la Fondation.