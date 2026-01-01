Plan climat Shawinigan
Un sondage sur les changements climatiques pour les citoyens de Shawinigan
Par Salle des nouvelles
Dans le cadre de l’élaboration de son plan climat, la Ville de Shawinigan invite toute la population à prendre quelques minutes pour répondre à un sondage. Celui-ci vise à mieux comprendre ce que vivent concrètement les citoyennes et citoyens face aux changements climatiques.
Parce que les changements climatiques, ce n’est pas qu’un concept lointain. C’est aussi une chaleur accablante qui s’étire pendant plusieurs jours, des pluies intenses qui surprennent, des hivers plus imprévisibles, ou encore des risques accrus pour nos bâtiments, nos routes et nos milieux naturels.
« Chaque réponse permet de brosser un portrait fidèle de ce que vivent les gens ici, à Shawinigan. C’est à partir de cette réalité que nous pourrons poser des gestes efficaces et adaptés à notre milieu », souligne Marie-Josée Suzor, conseillère municipale du district 08 - Des Hêtres–Frank-Gauthier et présidente de la Commission de la planification du territoire et du développement durable. « Agir maintenant, c’est aussi éviter des coûts importants plus tard. On dit que chaque dollar investi aujourd’hui en prévention peut en faire économiser 10 à 15 dans le futur. »
Pour participer au sondage, visitez le www.shawinigan.ca/consultation, et ce jusqu'au dimanche 3 mai.
Des formulaires papier sont disponibles à la réception de l’hôtel de ville et à la bibliothèque Fabien-LaRochelle.
À propos du plan climat
Un plan climat vise trois grands objectifs : mieux se préparer aux impacts des changements climatiques; réduire notre empreinte et agir pour freiner leur progression; et s’assurer que personne ne soit laissé de côté dans les solutions mises en place.
Cette démarche de consultation publique fait partie de la phase d’analyse entamée à l’hiver 2026. Les résultats du sondage, combinés à l’avis d’experts locaux, permettront de bâtir une stratégie adaptée aux priorités shawiniganaises.