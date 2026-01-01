Gouvernement du Québec
Plus de 1,440 M$ pour quatre organismes de la Mauricie
Par Salle des nouvelles
Quatre organismes communautaires de la Mauricie reçoivent une aide financière du gouvernement du Québec d'un total de 1 443 494 M$ pour soutenir leurs initiatives portées par des organisations qui agissent chaque jour sur le terrain auprès des personnes vulnérables, des victimes et de celles à risque de s’engager dans un parcours délinquant.
Ainsi, l'organisme Le Trash, Point de Rue de Trois-Rivières & Nicolet-Yamaska et le Centre d'amitié autochtone La Tuque ont reçu chacun de 360 000$. Tandis que celui de Sécurité publique Opitciwan s'est vu remettre 363 494 $.
« Grâce à ce financement, les organismes de la Mauricie pourront non seulement renforcer leurs activités actuelles, mais aussi développer de nouvelles initiatives adaptées aux besoins spécifiques de leur milieu. Cela signifie plus de programmes éducatifs et de mentorat pour les jeunes à risque, un soutien accru pour les victimes et des interventions innovantes qui visent à prévenir la criminalité avant qu’elle ne se manifeste. Ces investissements traduisent un engagement concret envers nos communautés et offrent aux acteurs locaux les moyens d’agir directement là où les besoins sont les plus grands, contribuant ainsi à bâtir une Mauricie plus sécuritaire, résiliente et solidaire. », exprime Jean Boulet, ministre du Travail, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie.
Les sommes octroyées à la région de la Mauricie s’inscrivent dans des investissements totalisant plus de 55 M$ sur trois ans pour soutenir 157 projets dans toutes les régions du Québec pour renforcer les activités d’organismes communautaires dont la mission est liée à celle du ministère de la Sécurité publique que ce soit en prévention de la criminalité, de l’exploitation sexuelle des mineurs, ou encore en soutien au développement de nouvelles approches d’intervention.
Les 157 projets annoncés ont été sélectionnés à la suite d’un appel de projets lancé en octobre 2025, concernant les axes 1 et 2 du Programme québécois de lutte contre la criminalité (PQLC). Un appel de projets sera annoncé prochainement pour l’axe 3 du PQLC.