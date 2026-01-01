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Modification temporaire

Des minibus sur le circuit B de la Régie de transport en commun de Shawinigan

durée 11h00
23 mars 2026
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Gabrielle Denoncourt
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Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

À partir d'aujourd'hui, et durant toute la semaine, le circuit B de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) sera desservi par des minibus plutôt que par des autobus.

On assure que cette situation est temporaire et qu'elle est nécessaire puisque les deux autobus du circuit B sont en maintenance.

Ce que ça implique

La capacité des minibus est réduite par rapport à celle des autobus. Ils peuvent accueillir 20 personnes au lieu de 40. On prévient qu'une fois pleins, il ne sera plus possible d'accueillir de nouveaux passagers. Il se pourrait que des usagers doivent attendre le passage du prochain bus pour leur transport.

La RTCS s’excuse des inconvénients et remercie ses clients de leur compréhension.

Pour toute information sur la RTCS, il est possible de consulter le site web à l’adresse suivante : www.shawinigan.ca/rtcs.

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