Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Statistique Canada

La population canadienne a diminué au cours des derniers mois de 2025

durée 18h00
18 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La population canadienne a diminué dans les derniers mois de l'an dernier, principalement en raison d'une baisse du nombre d'immigrants non permanents, selon les estimations de Statistique Canada.

Ces estimations indiquent une diminution d'environ 102 000 personnes au Canada en 2025.

Cette baisse survient à la suite d'une diminution de plus de 171 000 personnes du nombre de résidents non permanents entre le 1er octobre 2025 et le 1er janvier 2026.

L'organisme précise que ces estimations doivent être interprétées avec prudence, car une forte augmentation des demandes de renouvellement de permis de travail et d'études pourrait entraîner des variations démographiques plus importantes que d'habitude au cours des prochains mois.

Les dernières statistiques du ministère de l'Immigration montrent que le nombre d'étudiants et de travailleurs internationaux arrivant au pays continue de diminuer, avec une baisse de 28 % des nouveaux arrivants entre janvier 2025 et janvier 2026.

Le Plan des niveaux d’immigration pour 2026 du fédéral prévoit une réduction continue du nombre de travailleurs temporaires et d'étudiants internationaux au cours des trois prochaines années, après des années de croissance rapide qui ont culminé à l'automne 2024.

David Baxter, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Déplacement de la séance publique de la RTCS reportée au 19 mars

Publié à 10h00

Déplacement de la séance publique de la RTCS reportée au 19 mars

La séance publique de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS), qui devait avoir lieu le jeudi 12 mars, a été reportée à ce jeudi 19 mars. Les usagers du service sont attendus à 18 h dans la salle du conseil de l’hôtel de ville de Shawinigan. Pour toute information concernant la RTCS, vous pouvez consulter le site Web à l’adresse ...

LIRE LA SUITE
Rapport de l'OIF: le français «à un tournant stratégique de son histoire»

Publié le 16 mars 2026

Rapport de l'OIF: le français «à un tournant stratégique de son histoire»

La survie du français dépendra largement des investissements en Afrique et de la capacité des pays de la Francophonie à s'imposer dans l'univers du numérique et de l'intelligence artificielle. Voilà l'une des principales conclusions du rapport «La langue française dans le monde 2023-2026» de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ...

LIRE LA SUITE
Il oublie l'existence de son billet de loterie et remporte 100 000$

Publié le 13 mars 2026

Il oublie l'existence de son billet de loterie et remporte 100 000$

C’est en faisant des commissions que le Mauricien Denis Lemire s’est rappelé avoir reçu, pour les Fêtes, un billet pour le tirage du Lotto 6/49 de la part de sa conjointe. Il a alors découvert qu’il remportait 100 000 $. Le 24 décembre dernier, M. Lemire avait reçu ce billet en cadeau et l’avait mis de côté, oubliant complètement son existence ...

LIRE LA SUITE