La RTCS propose un nouveau circuit pour la navette

La Régie de Transport en commun de Shawinigan (RTCS) a maintenant une desserte dans le quartier Saint-Charles-Garnier à Shawinigan-Nord.

« Nous ajustons notre service pour pouvoir desservir plus de citoyennes et citoyens. Le nouveau circuit passe près d’une résidence pour étudiantes et étudiants, d’un CPE et d’un logement sans but lucratif. Plusieurs familles résident également dans cette zone », explique Jean-Yves Tremblay, conseiller municipal du district 09 Trudel – Hubert-Biermans et président de la RTCS.

Le premier passage de la navette dans le quartier Saint-Charles-Garnier à Shawinigan-Nord aura lieu à 7 h 08 en semaine, et à 8 h 08 les fins de semaine. Pour voir le trajet complet, vous pouvez consulter la carte en ligne: shawinigan.ca/rtcs.

Rappel

N’oubliez pas de vous procurez votre passe mensuelle pour le mois de mars.

Prendre note que si vous avez conservé votre passe mensuelle de novembre 2025, vous pouvez l’échanger gratuitement contre celle de mars 2026, en autant que vous vous rendez au même point de vente.