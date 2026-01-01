Mise à niveau du contrôle de l’éclairage municipal de Shawinigan

Depuis plusieurs mois, la Ville de Shawinigan procède à la mise à niveau du système informatique qui contrôle l’éclairage municipal. Cela peut occasionner des irrégularités dans le fonctionnement des lampadaires (exemples : éclairage de soir manquant ou lampadaires allumés de jour).

Notez qu’il n’est pas nécessaire de signaler ces irrégularités puisque les équipes municipales et le fournisseur travaillent déjà à stabiliser le réseau.

Les mises à jour effectuées servent à moderniser les 12 passerelles de communications (modems) qui gèrent les 6 000 lampadaires du réseau à travers la Ville. Actuellement, plus de 85 % de la transition est effectuée. Le tout devrait se conclure d’ici la fin de l’année.

Rappelons que le système d’éclairage urbain intelligent au DEL a été installé en 2016 et que ce système permet de contrôler à distance l’éclairage municipal. Comme tout système informatique, une mise à niveau est nécessaire afin de maintenir un niveau de service optimal.