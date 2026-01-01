Nous joindre
Pour assurer un financement des services publics

Consultations prébudgétaires: la CSQ propose une taxe sur les boissons sucrées

17 février 2026
Par La Presse Canadienne

La CSQ propose entre autres une taxe de 30 cents le litre sur les boissons sucrées, afin de contribuer à assurer un financement stable et suffisant des services publics.

C'est là l'une des suggestions que fait la centrale syndicale, dans le cadre des consultations prébudgétaires que mène le ministre des Finances, Eric Girard. Elle rencontre le ministre lundi après-midi, en compagnie des autres centrales: FTQ, CSN et CSD.

Pour dégager plus de revenus, la centrale du milieu de l'éducation propose aussi de faire une pause de trois ans des versements au Fonds des générations et d'augmenter le quatrième palier d'imposition.

«Au cours des dernières années, le gouvernement a baissé les impôts, a baissé les taxes scolaires, a baissé différentes choses. Donc, si on veut financer tout ça, oui, il faut avoir des idées pour être en mesure d'augmenter (les revenus), en étant conscient, aussi, que la population a une capacité de payer. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là. Et c'est ce qu'on propose, lors de cette consultation», a résumé en entrevue Éric Gingras, président de la CSQ.

La centrale syndicale suggère également de développer le réseau des Centres de la petite enfance, en plus d'augmenter le salaire minimum à 20 $ l'heure.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

