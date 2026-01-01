Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

16 février 2026

Retour des subventions fédérales à l'achat d'un VÉ pour les Canadiens dès lundi

durée 09h00
16 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

À compter de lundi, les Canadiens souhaitant acheter un véhicule électrique neuf pourront de nouveau bénéficier d'une subvention du gouvernement fédéral.

Ottawa offrira une subvention de 5000 $ sur le coût d'un nouveau véhicule électrique et de 2500 $ pour un véhicule hybride rechargeable, pourvu que ceux-ci soient fabriqués au Canada ou dans les pays avec lesquels le Canada a un accord de libre-échange.

L’organisme Propulsion Québec, qui a pour mission d'accélérer la croissance de l’industrie des véhicules zéro émission, se réjouit du retour des incitatifs à l'achat.

«C'est un signal qui était attendu pour l'industrie. C'est une étape importante dans la création de conditions favorables à l'accélération de la transition vers des transports qui sont zéro émission au Canada», a déclaré le PDG de l'organisme, Alexis Laprés-Paradis, dans une récente entrevue à La Presse Canadienne.

Le gouvernement fédéral a toutefois aboli l’obligation que tous les véhicules neufs vendus au Canada soient électriques d’ici 2035.

Le premier ministre Mark Carney a abaissé l’objectif à 75 %. La cible augmentera ensuite progressivement pour s’établir à 90 % d’ici 2040.

Le PDG de Propulsion Québec, Alexis Laprés-Paradis, estime que cet objectif est réaliste.

«C'est un objectif qui demeure relativement ambitieux, mais qui est quand même plus bas que les objectifs que l'on avait auparavant. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une mise en oeuvre rapide, tangible et qu'il n'y ait pas pas de possibilité de contournement de cet objectif-là. Pour nous, ça demeure quand même une annonce qui est relativement positive», a expliqué M. Laprés-Paradis.

«On assiste quand même à un rapprochement entre stratégie industrielle et stratégie environnementale. On trouve que c'est très intéressant», a-t-il souligné.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Canada n'est pas en voie d'atteindre ses cibles climatiques, selon un rapport

Publié le 13 février 2026

Le Canada n'est pas en voie d'atteindre ses cibles climatiques, selon un rapport

Une nouvelle étude publiée vendredi par l'Institut climatique du Canada indique que le Canada n'est pas en voie d'atteindre ses cibles climatiques, qu'il s'agisse de l'objectif intermédiaire de réduction des émissions pour 2026, de l'engagement pris dans le cadre de l'Accord de Paris pour 2030 ou même de l'objectif à long terme de carboneutralité ...

LIRE LA SUITE
Plus de 130 salles d'opération sont fermées au Québec: des chirurgiens sont inquiets

Publié le 13 février 2026

Plus de 130 salles d'opération sont fermées au Québec: des chirurgiens sont inquiets

On compte 134 salles d'opération fermées sur les 560 disponibles à travers le Québec, et les trois quarts des blocs opératoires sont sous-utilisés, montrent des données obtenues par La Presse Canadienne en vertu d'une demande d'accès à l'information. Le manque criant de personnel nécessaire pour effectuer des chirurgies en est la principale ...

LIRE LA SUITE
Un versement supplémentaire du crédit pour la TPS octroyé ce printemps

Publié le 13 février 2026

Un versement supplémentaire du crédit pour la TPS octroyé ce printemps

Les Canadiens bénéficiant du crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) recevront un versement supplémentaire unique ce printemps, grâce à l'adoption accélérée d'un projet de loi par les parlementaires. L'Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels a reçu la sanction royale jeudi, après avoir été adoptée par le ...

LIRE LA SUITE