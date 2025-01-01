Plus de 71 700 $ récoltés lors de la campagne Une moustache pour mon CH

La 13e édition de la campagne Une moustache pour mon CH a permis de récolter un total de 71 720$ au profit du Fonds en urologie à la mémoire de Gilles Rousseau. Grâce à ce dernier don, le fonds, créé en 2008, a officiellement franchi le cap des 1 million de dollars amassés pour améliorer les soins en urologie à Trois-Rivières.

Ce moment majeur marque un jalon historique qui témoigne de la générosité de la population et de la solidarité envers les hommes de la région.

« Le cap du million de dollars représente bien plus qu’un montant symbolique. Grâce au Fonds, notre équipe a pu moderniser des équipements, améliorer la précision des diagnostics et offrir des soins spécialisés directement ici, à Trois-Rivières. Voir la communauté se rassembler de cette façon pour la santé des hommes d’ici est profondément touchant et nous motive à poursuivre notre mission », souligne le Dr Félix Couture, urologue au CHAUR et membre du comité du Fonds.

Deux activités qui ont vraiment « brassé les affaires »

Cette année, deux nouvelles activités ont donné un élan renouvelé à la campagne et ont permis d’amasser, ensemble, 17 240 $ pour soutenir la santé des hommes d’ici. À elle seule, l’activité Un birdie pour mon CH, un tournoi de golf virtuel présenté par Subaru Trois-Rivières le 20 novembre, a généré 10 640 $ et rassemblé près de 100 personnes dans une ambiance à la fois dynamique et conviviale.

Un mouvement qui continue de mobiliser

En plus des activités, la plateforme de sociofinancement a permis à des entreprises et des groupes de collègues de soutenir la cause de façon simple et accessible.

« Cette campagne est portée par des gens qui se donnent à fond pour la santé des hommes d’ici. Peu importe la somme amassée, chaque dollar permet d’avancer et d’améliorer les soins offerts dans notre région. Franchir un million de dollars pour le Fonds en urologie à la mémoire de Gilles Rousseau est un succès collectif dont nous pouvons tous être fiers », souligne Nicolas Arel, chargé de projets aux événements philanthropique à la Fondation Santé Trois-Rivières.

Des ambassadeurs engagés

La Fondation souligne également l’implication des ambassadeurs 2025, qui ont porté la moustache et le message tout au long du mois de novembre : Mathieu Maltais, Banque Nationale du Canada, Dominic Fillion, Complexe sportif Promutuel Assurance, Jean Pellerin, Desjardins valeurs mobilières, Vincent Désaulniers, Subaru Trois-Rivières et Dominic Boucher, RBC Dominion valeurs mobilières.

Des dons qui changent les choses, ici même

Tous les fonds amassés durant la campagne Une moustache pour mon CH sont investis à Trois-Rivières, dans le service d’urologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR). L'argent permet de faire l’acquisition d’équipements spécialisés, assurant ainsi aux hommes de la Mauricie des soins de qualité sans devoir quitter leur communauté.