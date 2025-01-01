Une jeune amputée de Trois-Rivières est mentore pour LES VAINQUEURS

Une jeune adulte de Trois-Rivières, Amilie Trépanier est devenue conseillère junior au séminaire du Programme pour les enfants amputés, LES VAINQUEURS, qui s'est tenu à Québec du 24 au 26 octobre dernier.

Amilie qui a une amputation à la jambe droit et qui est inscrite au programme depuis des nombreuses années, admirait les jeunes plus âgés qui occupaient le rôle de mentors portant maintenant à son tour le titre.

En tant que Vainqueure, elle reçoit de l’aide financière pour l’achat de membres artificiels et d’appareils spécialisés, du soutien par les pairs, et bien plus. Elle est heureuse de pouvoir maintenant perpétuer la philosophie des anciens combattants qui ont fondé le Programme LES VAINQUEURS en 1975, « les amputés s’entraident ».

À titre de conseillère junior, Amilie a eut l'occasion de faire part de ses expériences et offrir du soutien à ses pairs lors du séminaire, afin de montrer aux enfants amputés qu’ils ne sont pas seuls. Le séminaire a rassemblé une centaine de Vainqueurs et leur famille. Il s'agissait d'une occasion pour eux de discuter de la vie avec une amputation et de célébrer ensemble le 50e anniversaire du Programme LES VAINQUEURS.

Louis Bourassa, directeur du Programme LES VAINQUEURS et lui-même amputé, affirme que les conseillers juniors représentent des personnes-ressources inestimables pour les jeunes Vainqueurs et leurs parents. « Ils se souviennent d’avoir bénéficié de l’aide des conseillers juniors lorsqu’ils étaient enfants. Maintenant, ils peuvent eux aussi être une source d’inspiration pour une nouvelle génération de Vainqueurs », ajoute-t-il.

L’Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale; ses programmes sont financés entièrement par les dons du public au Service des plaques porte-clés. Pour en savoir plus ou pour commander des plaques porte-clés, visitez leur site Web ou appelez sans frais au 1 800 250-3030.