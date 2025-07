Travaux intensifs sur le pont Laviolette du 20 au 24 juillet

Du dimanche 20 juillet, 18 h, au jeudi 24 juillet, 6 h 30, une seule voie de 3,2 m sera disponible par direction, sur le pont Laviolette.

Les fermetures suivantes seront également requises, selon le même horaire : Fermeture complète de l’entrée de l’autoroute 55 en direction nord en provenance de l’avenue Godefroy.

Fermeture complète de la bretelle de sortie no 181 de l’autoroute 55 en direction nord vers la rue Notre-Dame et le boulevard Gene-H.-Kruger.

Fermeture complète de la bretelle de l’autoroute 55 en direction nord, en provenance de l’autoroute 30 en direction ouest.

Fermeture complète de l’entrée de l’autoroute 55 en direction sud en provenance du boulevard Arthur-Rousseau, le jour, du 21 au 23 juillet, entre 7 h et 19 h.

Une deuxième période de travaux intensifs est prévue du 3 au 7 août. À noter que ces interventions sont tributaires de conditions météorologiques favorables.

Jeux du Québec

La tenue des Jeux du Québec à Trois-Rivières a été prise en compte dans la planification des entraves. Ainsi, le Ministère ne réalisera pas d’intervention de jour durant l’événement du 25 juillet au 2 août. Des travaux de nuit auront lieu, mais ceux-ci se termineront à 6 h 30 pour éviter les entraves pendant les compétitions.

Congestion majeure à prévoir : conseils aux usagers

Les usagers sont invités à consulter la carte interactive sur le site Québec 511 avant de se déplacer afin de déterminer la période la plus appropriée et le meilleur itinéraire en fonction de leur destination. Il est préférable d’éviter les tronçons urbains des autoroutes 40 et 55, particulièrement pour les usagers se déplaçant à l’intérieur de la ville de Trois-Rivières.

Le Ministère rappelle aux usagers de la route l’importance de vérifier les niveaux d’électricité et de carburant de leur véhicule avant de prendre la route afin d’éviter des pannes en cas de congestion majeure.

Le respect de la signalisation et de la limite de vitesse ainsi que la courtoisie aux approches du pont sont également essentiels.