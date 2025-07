Transport adapté : annonce de la faillite de l’entreprise Bellemare Taxi

À la suite de l’annonce de la fermeture de l’entreprise Bellemare Taxi, la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) multiplie les relances pour trouver des solutions à court, moyen et long terme afin d’assurer la continuité du service de transport adapté.

« J’ai passé la fin de semaine sur ce dossier. Nous avons une excellente collaboration de nos partenaires. Monsieur Jocelyn Ouellet, le directeur général de l’entreprise Bellemare Taxi, est déjà en contact avec madame Valérie Bellerose , directrice générale de Transports collectifs de la MRC de Maskinongé. Le but est d’éviter qu’il y ait un bris de service du transport adapté. Dès aujourd’hui et pour les prochains jours, des mesures ont été mises en place pour que les déplacements liés à des soins médicaux soient priorisés », indique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

La RTCS met tout en œuvre pour assurer la continuité et une stabilité de ce service essentiel. Plusieurs avenues sont présentement sur la table et c’est en discutant avec les différents intervenants dans le dossier qu’il sera possible de déterminer la solution la plus porteuse.

« Pour le moment, c’est trop tôt pour annoncer quoi que ce soit. Je veux toutefois rassurer les usagers : les gens sur le terrain ont réellement le souhait de collaborer avec la RTCS pour qu’il n’y ait pas de rupture de service. C’est un service essentiel dans nos communautés et la mobilisation actuelle démontre bien l’importance que tout le monde y accorde », souligne Jean-Yves Tremblay, conseiller municipal du district des Hêtres et président de la RTCS. « Dès que nous aurons de nouvelles ententes, nous pourrons en informer les usagers. »

Transport régulier

Parallèlement aux efforts déployés pour le transport adapté, la RTCS continue à suivre de très près les négociations qui ont cours entre l’entreprise Fleurs de lys et ses chauffeurs d’autobus.

Une rencontre se tient demain, le 15 juillet, entre les deux parties. La RTCS a lancé un ultimatum à l’effet que s’il n’y a pas de date de retour au travail prévue, un contrat de grés à grés d’urgence pourrait être signé avec un autre partenaire ou un autre transporteur pour rétablir le service.

« On a été très clair. On est prêt à collaborer avec les parties, mais dans un contexte où il y a un service offert. La RTCS a une responsabilité envers les usagers et c’est ce que nous voulons honorer », termine monsieur Tremblay.

Rappelons que depuis le 19 juin dernier, il n’y a aucun transport régulier à Shawinigan puisqu’une grève illimitée a été déclenchée par les chauffeurs d’autobus.