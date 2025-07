Projet de recherche pour améliorer les soins aux personnes Alzheimer

La Banque Nationale, la Fondation Santé Trois-Rivières, et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) collaborent pour soutenir un projet de recherche visant à encadrer l’utilisation d’objets relationnels animés et multisensoriels (ORAM) auprès des aînés atteints de la maladie d’Alzheimer vivant en CHSLD.

Dirigé par la professeure Sylvie Rey du Département des sciences infirmières de l’Université du Québec à Trois- Rivières, le projet ORAM vise à développer un guide d’intervention fondé sur les meilleures pratiques pour accompagner l’usage thérapeutique de poupées, peluches animées et coussins multisensoriels. Ces objets, souvent utilisés pour apaiser ou stimuler, feront l’objet d’une évaluation afin d’assurer un usage respectueux, adapté aux besoins réels des résidents et appuyé par des données probantes.

« L’enjeu, c’est de concilier bienveillance et rigueur, pour que ces objets deviennent de véritables outils thérapeutiques, et non simplement des accessoires », souligne la professeure Rey. « Ce projet nous permettra d’encadrer leur utilisation en respectant la dignité, les capacités et les valeurs de chaque personne », précise-t-elle.

Le projet, d’une durée de deux ans, se déroulera principalement au Centre d’hébergement Cooke à Trois-Rivières, avec la participation d’usagers, proches aidants, soignants et gestionnaires.

Un partenariat pour la recherche et l’innovation

Depuis 2020, la Banque Nationale consacre chaque année, par l’entremise de la Fondation, un montant de 50 000 $ à des projets de recherche en santé, pour un total de 250 000 $ sur cinq ans.

« Nous sommes fiers de soutenir ce projet de recherche porteur de sens », affirme Mathieu Maltais, directeur des planificateurs financiers à la Banque Nationale, région Mauricie–Centre-du-Québec. « Cette initiative viendra bonifier la qualité de vie des personnes âgées en perte d’autonomie et de leurs proches. »

« Investir dans le savoir en santé et en services sociaux, c’est investir dans l’humain. Et c’est précisément ce que la Banque Nationale a fait au cours des cinq dernières années », explique Mme Renée Proulx, directrice administrative de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation au CIUSSS MCQ.

Une équipe interdisciplinaire engagée

L’équipe de recherche, multidisciplinaire et ancrée localement, rassemble des expertes des domaines des soins infirmiers, de l’ergothérapie et de la psychologie :