Début des opérations de balayage printanier des rues à Shawinigan

La Ville de Shawinigan informe la population que le balayage printanier des rues débute aujourd’hui, de jour. Puis, dès le début de la semaine prochaine, ces opérations seront réalisées de jour comme de nuit. Il faut prévoir entre quatre et six semaines pour compléter le balayage printanier sur tout le territoire de la Ville.

Les automobilistes devront donc continuer de surveiller, chaque soir dès 17 h, s’ils peuvent laisser leur véhicule dans la rue la nuit, car l’interdiction de stationner dans la rue, entre minuit et 7 h, est en vigueur jusqu’au 30 avril.

Même si le stationnement dans la rue est permis, évitez, autant que possible, d’y laisser votre voiture, pour ne pas nuire aux opérations de nettoyage.

En général, le balayage printanier se déroule en deux temps. La première opération consiste à brosser et à retirer les plus gros résidus, à l’aide d’une machinerie munie d’un balai mécanique. Pour le deuxième passage, un autre type de machinerie est utilisé. Celle-ci est munie d’un système d’aspiration pour retirer les plus petites particules.

La Ville remercie les citoyens de leur habituelle collaboration.