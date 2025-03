Bécancour : mise en vente de terrains à Sainte-Gertrude et Sainte-Angèle

La Ville de Bécancour met en vente une vingtaine de terrains constructibles à court terme, principalement dans le secteur de Sainte-Gertrude ainsi qu’à Sainte-Angèle.

La Ville considère que dans le contexte actuel où l’accès au logement est plus difficile, cette bonification de l’offre sur le territoire arrive à point pour les futurs propriétaires, d’autant plus que les terrains concernés visent la diversité de logements, que ce soit de l’unifamilial à structure isolée, à structure jumelée ou à structure contiguë (maison de ville).

La mise en vente de cette réserve foncière municipale est la dernière étape d’une démarche entamée au cours des dernières années. En effet, la Ville de Bécancour a d’abord dû procéder au recensement des terrains non-construits lui appartenant avant d’investir, l’an dernier, dans les infrastructures municipales nécessaires aux nouveaux développements, particulièrement à Sainte-Gertrude. Ce n’est que tout récemment que s’est terminé le processus d’évaluation des terrains, qui permet aujourd’hui d’aller de l’avant avec leur mise en marché.

Une mise à prix est établie pour chaque terrain et la vente se fera par appel de propositions sous forme d’enchère. L’ouverture publique des offres d’achat aura lieu le mercredi 9 avril 2025 à 16 h. Tous les documents et formulaires relativement à cette mise en vente sont disponibles au becancour.net.

Afin que ce développement résidentiel se concrétise à court et moyen terme, les acquéreurs des terrains visés auront 24 mois suivant la signature de l’acte de vente pour s’y construire.

Pour les terrains disponibles à Sainte-Gertrude, la Municipalité a le désir d’innover dans une perspective de développement durable avec davantage de végétalisation, des infrastructures plus vertes, l’aménagement de noues (une sorte de fossé végétalisé peu profond et large), etc. Ces éléments durables et écologiques ont d’ailleurs été mentionnés lors du café-causerie sectoriel de Sainte-Gertrude, au printemps 2024. Cette volonté citoyenne s’arrimait ainsi tout à fait à la vision municipale.