Shawinigan: Sablage, soufflage et réparation des nids-de-poule

Les opérations de soufflage de la neige sur les terrains à Shawinigan ont débuté la semaine dernière et devraient se poursuivre jusqu'au 15 mars, si les conditions le permettent et s’il n’y a pas d’autres précipitations. Ces opérations sont réalisées de jour comme de nuit, afin d’élargir les rues. De plus, le sablage des rues se poursuit sur les chaussées glacées.

Le Service des travaux publics déploie déjà plusieurs équipes sur le territoire pour l’entretien et la réparation des trous dans la chaussée. Avec le redoux, cette opération vient de débuter et s’amplifiera au cours des prochaines semaines. Les artères principales sont réparées majoritairement de nuit, afin d’éviter les entraves à la circulation routière.

La réparation des nids-de-poule est nécessaire vu les nombreux cycles de gel et de dégel. Lors d’une période de dégel, l’eau s’infiltre sous la chaussée et lorsqu’un nouveau gel survient, cette eau se transforme en glace, fragilisant du même coup la couche d’asphalte. Sous l’action du passage des véhicules, cette couche fragilisée se décroche, ce qui crée un trou dans la chaussée.

« Avec la pluie et l’accumulation d’eau dans les nids-de-poule, il est difficile de faire des réparations permanentes », fait remarquer Michel Mongrain, chef de division – voirie, mécanique et infrastructures. « Nos équipes procèdent donc aux réparations temporaires des trous les plus critiques, afin de sécuriser la chaussée. »

Il est demandé aux citoyens de collaborer en positionnant adéquatement leurs bacs roulants et en stationnement leur véhicule au bon endroit, de jour comme de nuit.

Pour signaler un problème, contactez le Service aux citoyens de la Ville: [email protected] ou 819 536-7200.