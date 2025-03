Pascal L’Heureux honoré par le maire de la Ville de Shawinigan

Lors de la dernière séance publique de la Ville de Shawinigan, le conseil municipal a honoré Pascal L'Heureux par l’entremise des « Mentions du maire ». Ces mentions sont remises à des citoyens qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la municipalité.

Le conseil lui décerne une mention du maire dans la catégorie « Nomination et reconnaissance ». Pascal L’Heureux est natif de Grand-Mère et réalisateur de renom pour la télévision.

Pendant ses études, M. L'Heureux a été caméraman bénévole pour le téléthon du Noël des Nôtres, à la télé communautaire de Grand-Mère. Il a débuté sa carrière en tant que caméraman/monteur aux nouvelles à CKTM, puis comme directeur photo, en signant notamment deux longs métrages du cinéaste Rafaël Ouellet.

Depuis 2009, il se consacre entièrement à la réalisation et il a collaboré à des émissions comme Les Francs-tireurs. Il a réalisé deux saisons pour la série Les Pêcheurs à Radio-Canada ainsi que les cinq saisons de la comédie Discussions avec mes parents. Il œuvre aussi comme co-réalisateur du BYE BYE depuis l’édition de 2020.

Parmi ses autres réalisations, on compte la série Les Bombes pour Séries Plus et la série dramatique Une affaire criminelle pour Crave. Il a également réalisé quelques captations de spectacles, comme la pièce de théâtre documentaire J’aime Hydro de Christine Beaulieu, des spectacles de l’humoriste Simon Leblanc et le spectacle L’Origine de mes espèces de Michel Rivard, qui a d’ailleurs remporté le prix de la meilleure captation lors du gala des Gémeaux de 2021.

Son plus récent projet en onde est la nouvelle série de fiction Qui a poussé Mélodie? actuellement à l’affiche de Télé-Québec.

« Félicitations, Pascal, pour votre grand parcours professionnel et vos réalisations qui font rayonner Shawinigan à travers toute la province. Votre créativité et vos exploits ont de quoi inspirer les gens de notre communauté! », indique le conseil municipal.