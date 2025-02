Le Carrefour Jeunesse (CJE) de Shawinigan distribue du matériel scolaire

Le Carrefour jeunesse emploi de Shawinigan procède à la remise de 74 trousses de matériel scolaire pour des étudiants.

Chaque trousse contient du matériel scolaire et plus de la moitié d’entre elles ont été bonifiées avec des produits d’hygiène de base.

Les articles de matériel scolaire s’y retrouvant peuvent être neufs ou usagés, mais ces derniers sont en très bon état et nous permettent d’agir en cohérence avec nos valeurs environnementales. D’ailleurs, nous sommes en constante recherche de matériel. Nous invitons les citoyen·nes, les entreprises et les organisations à nous faire don de tout matériel scolaire destiné au niveau secondaire ou collégial. Les produits d’hygiène sont variés; on y retrouve entre autres du revitalisant, de la crème à rasage, des rasoirs et un baume à lèvres.

Plusieurs organismes déploient ce type de soutien lors de la rentrée des classes, mais à ce temps-ci de l’année, bon nombre de jeunes font un retour aux études ou encore ont égaré du matériel.

Les personnes désirant obtenir gratuitement une trousse doivent devenir membres de l’organisme et en faire la demande à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 819 537-3358.