Déjà 70 % du ramassage de la neige complété à Shawinigan

Les opérations de ramassage de la neige dans la Ville de Shawinigan dans les camions progressent bien, à la suite des dernières tempêtes de neige. Pour l'instant, 70 % du ramassage était déjà complété.

« Nous devrions terminer le ramassage d’ici le milieu la semaine prochaine, et ce, si nous n’avons pas de bris. Je tiens à remercier nos équipes qui travaillent d’arrache-pied et avec grand professionnalisme depuis plusieurs jours », souligne Michel Mongrain, chef de division – voirie, mécanique et infrastructures.

La Ville rappelle à la population que leur collaboration est primordiale. Par exemple, les bacs roulants doivent être positionnés adéquatement et de respecter le stationnement des véhicules, de jour comme de nuit.

Pour signaler un problème, contactez le Service aux citoyens de la Ville : [email protected] ou 819 536-7200. C’est la porte d’entrée pour les requêtes qui nécessitent l’intervention de nos équipes sur le terrain.