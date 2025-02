Inauguration de la plus important station de recharge à Shawinigan

La Ville de Shawinigan avec l'équipe du concessionnaire St-Onge Fort, a procédé à l'inauguration de la plus importante station de recharge de véhicules électriques à Shawinigan. Elle est accessible au public dans le stationnement devant le restaurant Le P'tit Broadway sur l'avenue de Grand-Mère.

Les bornes de recharge, faisant parti du Circuit Électrique sont compatibles avec toutes les marques de véhicules électriques et sont de marque Kempower et ont été installées via le fournisseur Konnecta.

La super station offre une capacité de recharge simultanée sur quatre véhicules, avec une puissance maximale de 240 kW. Il s'agit actuellement de la recharge la plus rapide disponible en région, permettant aux conducteurs de réduire considérablement leur temps d'attente.

La Ville considère qu'il s'agit d'un bon emplacement qui permet aux utilisateurs des bornes de visiter le restaurant Micro-Brasserie Le P’tit Broadway durant la recharge et le dépanneur Ultramar.