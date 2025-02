Les opérations de déneigement se poursuivent à Shawinigan

Le brave Cupidon nous ramène chaque 14 février au cliché romantique monogame, exclusivité, âme soeur et consorts inclus. Mais sur quelles bases se fonde-t-il? Ce modèle est de plus en plus étudié, et de plus en plus remis en question. Anthropologues, sexologues et historiens se penchent sur son éventuelle validité, qui reviendrait presque à ...