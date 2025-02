Une campagne de St-Valentin pour Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec offre la possibilité aux gens de faire un beau geste en participant à leur nouvelle campagne de financement de la Saint-Valentin. Pour chaque 1$ de don, la banque alimentaire est en mesure de distribuer l’équivalent de 3 repas à des personnes dans le besoin.

«En cette période difficile, nous avons plus que jamais besoin de la solidarité de notre communauté », déclare Gaël Chantrel, directeur général de Moisson MCDQ. « Les demandes d’aide alimentaire ne cessent d’augmenter et, chaque mois, près de 17 000 personnes, dont environ 33 % d'enfants, se tournent vers notre réseau pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Avec l’aide de tous, nous pourrons continuer à soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin. »

M. Chantrel précise : « Chaque mois, notre réseau de 70 organismes membres en Mauricie et Centre- du-Québec répond à 114 000 demandes d’aide alimentaire, soit 9 200 demandes mensuelles supplémentaires par rapport à l’année précédente. Ce constat est un triste indicateur que la précarité alimentaire demeure une réalité bien présente et qu’elle est en constante augmentation. »

M. Chantrel ajoute : « Plus de 80 % des denrées alimentaires distribuées localement proviennent de Moisson MCDQ. En soutenant notre organisation, vous soutenez directement les efforts pour nourrir les personnes vulnérables de nos deux régions. Ensemble, faisons de l’amour un véritable partage ! »

Vous pouvez faire un don en ligne au https://www.jedonneenligne.org/mmcq/CSV/