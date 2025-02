Info-tempête : Shawinigan demande aux citoyens de collaborer

En cette journée de tempête hivernale, la Ville de Shawinigan fait appel à la collaboration des citoyens et citoyennes afin de faciliter les opérations de déneigement qui ont débuté cette nuit et qui se poursuivront dans les prochaines heures.

En ce qui concerne le stationnement dans la rue durant le jour, il est demandé d'éviter le plus possible de le faire. Par contre, si vous devez mettre votre véhicule dans la rue, assurez-vous que l’espace restant pour circuler est assez large pour permettre le passage des véhicules d’urgence et des camions de déneigement.

Durant la nuit, vérifiez bien la carte de stationnement de nuit à compter de 17 h chaque soir, afin que votre véhicule ne nuise pas aux opérations pour la nuit à venir. Pour plus d’information, consultez le shawinigan.ca/sdn. Pour connaître l’emplacement des stationnements municipaux 24 h, consultez la carte « Stationnements de nuit » au shawinigan.ca/cartes.

Finalement, placez vos bacs en bordure de rue, sans obstruer la voie publique et les trottoirs, et si possible le matin même de votre jour de collecte, avant 6 h, plutôt que la veille.

Pour signaler une problématique, contactez le Service aux citoyens de la Ville : [email protected] ou 819 536-7200. C’est la porte d’entrée pour les requêtes qui nécessitent l’intervention de nos équipes sur le terrain.