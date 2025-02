Bécancour sensibilise sa population face à la disposition des lingettes

La Ville de Bécancour rappelle à ses citoyens l’importance de ne pas jeter de lingettes désinfectantes, nettoyantes ou jetables (ex. : celles utilisées pour l’hygiène des bébés) dans la toilette afin de limiter les répercussions négatives et dans le but de protéger les équipements municipaux d’assainissement des eaux usées.

Si ce rappel est nécessaire, c'est que plusieurs évènements d'obstructions ont eu lieu depuis quelques semaines sur le territoire.

Il est important de souligner que même si elles sont identifiées comme biodégradables par les compagnies qui les produisent, les lingettes jetables jetées aux toilettes n’ont pas le temps de se dégrader. Elles causent des bouchons qui sont à l’origine de problématiques d’obstruction des équipements de pompage. De plus, elles nuisent au libre écoulement des eaux usées dans les conduites, ce qui peut occasionner des refoulements. Ces lingettes doivent donc toujours être mises aux ordures ménagères.

Il en va de même pour les tampons, serviettes hygiéniques, cheveux, soie dentaire, cure-oreilles, gants et masques sanitaires, etc. Ces déchets doivent tous prendre la direction de la poubelle, et non de la toilette, du drain ou de l’évier.

Ces objets provoquent de réels problèmes en bloquant les pompes ou en se retrouvant à la station d’épuration où ils doivent être retirés avec les équipements de traitement des eaux usées, sans compter qu’ils peuvent également endommager la plomberie des résidences.