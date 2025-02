Maximum un bac à déchets par unité d’habitation à Shawinigan

La Ville de Shawinigan rappelle à la population que la règlementation municipale permet, pour la collecte des déchets domestiques, la levée d’au plus un bac roulant par unité d’habitation.

Cette règlementation municipale est en vigueur depuis 2021. Voici des exemples de limite de bacs gris ou verts pour chaque type d’habitation :

Maison unifamiliale : 1 bac roulant

Duplex : 2 bacs roulants

Immeuble à 6 logements : 6 bacs roulants

Certaines exceptions s’appliquent, comme pour les garderies en milieu familial ou les familles d’accueil, avec l’autorisation de la Ville. Une tarification supplémentaire s’applique. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les règlements municipaux (SH-1, titre 10 – Environnement; SH- 749 – taxes et compensations 2025) au www.shawinigan.ca/reglements.

Conseils pour réduire l’utilisation du bac à déchets

Le Ville conseille aux citoyens de maximiser l’utilisation des deux autres bacs , le bleu où l'on peut maintenant y déposer tous les contenants, emballages et imprimés, incluant entre autres le plastique n° 6 (ex. : petits pots de yogourt, les sacs de chips et la styromousse). Le bac brun pour y déposer tout ce qui se mange, tout ce qui pousse et les cartons et papiers souillés. À cela s’ajoute la litière, les excréments d’animaux domestiques et les cendres froides.

Il est possible d'utiliser l’application « Ça va où? » ou leur site Web, pour vous aider dans le tri de vos matières. D'apporter à l’écocentre pour les matières non acceptées dans les ordures (ex. : encombrants, résidus domestiques dangereux, matériaux de construction) et favoriser la réduction à la source.