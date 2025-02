Le Défi ski Leucan : Une quinzième année pour l'édition à Shawinigan

Pour une quinzième année se déroule le Défi ski Leucan à Vallée du Parc, le samedi 15 mars, de 11 h à 19 h. Cette journée a pour but de récolter des fonds pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.

Dans la région, l’événement pourra compter sur l’engagement des coprésidents d’honneur, Charles Massicotte-Bourbeau, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières et Nathalie Dubreuil, directrice générale des opérations chez Excelpro.

Cette année, Leucan a le bonheur de pouvoir compter sur la famille de Livia à titre de famille porte-parole. « Leucan a été présente pour notre famille dès la confirmation du diagnostic. Leucan nous a offert du soutien, du réconfort et plusieurs services d’une qualité exceptionnelle », mentionne Joannie, maman de Livia ayant reçu un diagnostic de gliome des voies optiques en 2018.

20 ans de pentes remontées en soutien aux enfants

Nouveauté cette année, le Défi ski Leucan offre maintenant un volet solo aux personnes souhaitant relever le Défi seul plutôt qu’en équipe. De plus, il n’y a maintenant plus de nombre limite participants par équipe, permettant aux participants de rassembler autant de personnes qu’ils le souhaitent autour de leur objectif commun.

S’adressant aux skieurs, planchistes et sportifs de tous âges et niveaux, le Défi ski Leucan est l’une des activités hivernales de collecte de fonds la plus accessible au Québec. En plus d’offrir un moment en famille, entre amis ou entre collègues, ce Défi encourage l’activité physique tout en amassant des dons une descente à la fois.

« Après 20 ans, le Défi ski Leucan est devenu un événement phare pour nous. Lorsqu’on pense qu’à la première édition en 2006, les 288 participants avaient amassé plus de 58 000 $ à Bromont et que depuis les trois dernières années, nous dépassons le million de dollars, c’est majeur pour notre Association! Grâce à la motivation et la générosité de nos participants, les millions de dollars remis à Leucan ont, entre autres, permis de faire de grands investissements en recherche clinique en oncologie pédiatrique, améliorant le taux de survie des enfants atteints de cancer. Merci du fond du cœur à Serge Tremblay qui a initié ce projet et à tous ceux et celles qui ont dévalé les pentes en soutien à notre cause », mentionne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

Les inscriptions sont ouvertes sur www.defiski.com et la population est invitée à choisir Vallée du Parc.