La Société de l'assurance automobile du Québec se dit «sincèrement désolée»

Le Canada est l’hôte et complice d’une forme d’esclavage moderne où des travailleurs et travailleuses sont parfois soumis à des conditions de travail et de vie inhumaines et à de multiples atteintes à leurs droits pouvant aller jusqu’au vol ou la violence. Amnistie internationale (AI) dévoile jeudi un rapport dévastateur et très fouillé de 82 ...