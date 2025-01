Bécancour propose un nouveau système d’alertes à la population

La Ville de Bécancour a récemment effectué des changements importants à son système d'alertes à la population, qui a fait peau neuve. Ces changements permettront à la municipalité de transmettre un maximum d’informations utiles et ainsi mieux les servir en les avisant en temps réel d’une foule de renseignements.

En effet, le point majeur des nouveautés est le fait que les citoyens pourront sélectionner les sujets sur lesquels ils veulent être informés. En plus des situations d’urgence (avis d’ébullition), ils pourront choisir de recevoir des alertes sur les travaux (entraves sur le réseau routier), les collectes (collectes spéciales, changements à l’horaire, retards), les rappels saisonniers (paiement des taxes municipales, abris d’auto temporaires, arrosage, stationnement, déneigement, inscription au camp de jour), la vie démocratique (consultations publiques, ateliers, sondages, séances d’information, séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal) ainsi que les activités municipales (inscriptions sportives, programmation culturelle, sportive et de loisirs, activités bibliothèques, etc.). Les alertes pourront être transmises par téléphone, courriel et/ou message texte, selon les préférences de chaque personne inscrite à la plateforme.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, le système d’alertes à la population de la Ville de Bécancour est donc la meilleure façon d’être au courant rapidement. Grâce aux informations acheminées en temps réel, la population sera en mesure de bien planifier ses activités en fonction des alertes reçues.

« La Ville de Bécancour est fière de renforcer ses liens avec ses citoyens grâce à l’amélioration du notre système d’alertes. Cette nouvelle plateforme nous permet non seulement de fournir des informations en temps réel, mais aussi de donner à chaque Bécancourois la possibilité de choisir les alertes qui le concernent le plus. En offrant un accès plus direct et personnalisé à l’information, nous visons à améliorer la qualité de vie de nos résidents tout en les impliquant davantage dans la vie municipale. Ce système moderne et intuitif est un pas de plus vers une gestion plus transparente, réactive et accessible, car chaque citoyen mérite d’être informé rapidement pour mieux planifier son quotidien et participer activement au développement de notre belle ville », souligne la mairesse de Bécancour, Mme Lucie Allard.

Les citoyens sont invités à s’inscrire dès maintenant aux alertes du Bureau citoyen pour ne rien manquer ! Il est important de souligner que les Bécancourois recevant déjà des alertes doivent tout de même se créer un compte sur le nouveau système et choisir un nouveau mot de passe. Ils pourront ensuite choisir leurs préférences d'alertes pour recevoir les notifications sélectionnées.