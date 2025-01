Venez donner du sang aujourd'hui et demain au Centre commercial Les Rivières

Héma-Québec organise une collecte de sang, les 23 et 24 janvier au Centre commercial Les Rivières à Trois-Rivières et il reste plusieurs places pour la population qui désire faire un don de sang, et ce peu importe leur groupe sanguin.

Aujourd'hui et demain, les équipes seront présentes au centre commercial au 4225 boulevard des Forges, de 10 h 30 À 20 h. Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous directement sur le site d'Héma-Québec.

L'objectif de cette collecte est de 420 dons, mais à date d'aujourd'hui, il manque toujours 244 donneurs.

Pour consulter les horaires des collectes à travers la province et prendre rendez-vous, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Héma-Québec.

Rappelons que plusieurs collectes mobiles se tiennent chaque semaine partout à travers le Québec, sans oublier les centres GLOBULE et PLASMAVIE, où il est possible de prendre rendez-vous à tout moment. C’est le temps de retrousser la manche et de sauver des vies !