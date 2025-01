Protection du bassin versant de la rivière St-Maurice : des élèves impliqués

En 2024, 183 élèves de quatre écoles secondaires localisées dans le bassin versant de la rivière Saint-Maurice ont participé au programme J’adopte un cours d’eau pour contribuer à sa protection.

J’adopte un cours d’eau est un programme éducatif de type science citoyenne qui plonge les jeunes au service de l’eau. Dans le cadre de ce projet, les jeunes peuvent établir un diagnostic quant à l’état de santé global des cours d’eau, et ce, via l’analyse de différents paramètres biologiques, physicochimiques et bactériologiques.

Au cours de la dernière année, 57 jeunes de l’école secondaire du Rocher (Shawinigan), 18 jeunes du Séminaire Saint-Joseph (Trois-Rivières) et 15 jeunes de l’école Avenues-Nouvelles (Trois-Rivières) ont respectivement participé au suivi environnemental de la rivière Grand-Mère et des ruisseaux Lachapelle et Ogden, par le biais du projet Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir. De plus, 93 élèves de l’école secondaire Nikanik (communauté Atikamekw de Wemotaci) ont participé au suivi de l’état de santé de la rivière Saint-Maurice (Tapiskwan sipi).

« D’une part, ce projet sensibilise les jeunes aux différentes activités anthropiques qui peuvent avoir des répercussions négatives sur la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques, notamment dans un contexte de changements climatiques. D’autre part, le programme J’adopte un cours d’eau comble également une part du déficit nature de plusieurs jeunes, en les impliquant concrètement dans le suivi de l’état de santé d’un cours d’eau situé à proximité de leur école », souligne Laurianne Bonin, coordonnatrice du plan directeur de l’eau chez Bassin Versant Saint-Maurice.

Le projet Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir – Volet J’adopte un cours d’eau est géré par le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) avec la collaboration de Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) et bénéficie d’un soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Action-Climat Québec, coordonné par le Fonds d’action québécois pour le développement durable et qui découle du Plan pour une économie verte 2030. Nous remercions aussi le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) de son soutien. Le projet bénéficie également du soutien financier d’Éclore fonds environnement Trois-Rivières (écoles de Trois-Rivières) et de la Fondation TD des amis de l’environnement (écoles de Trois-Rivières et de Shawinigan).