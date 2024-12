Une vingtaine de personnes présentes à l'audience du BAPE à Bécancour

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a tenu le 18 décembre , à l’Église multifonctionnelle de Bécancour, une séance publique d’information sur le projet d’installation d’équipements de séparation de l’air à Bécancour. C’est une vingtaine de personnes qui y ont assisté, en salle et à distance.

Parmi les thèmes abordés lors de la soirée, notons la capacité de production des installations de séparation de l'air, les moyens de distribution des gaz qui seraient produits et la durée de vie des installations. Un compte rendu de la période d’information publique du projet sera sur le site Web du BAPE à la mi-janvier.

D’ici là, il est toujours possible de regarder la séance publique en ligne sur le site web du BAPE.

Prochaines étapes

La période d’information publique de 30 jours se poursuit. Il est toujours possible de vous informer en consultant page du projet. Toute la documentation en lien avec le projet s’y trouve également, en plus d’être disponible en version imprimée dans les centres de consultation.

Les citoyens et citoyennes, les groupes, les municipalités ou les organismes qui souhaitent que le BAPE fasse un examen public sur les aspects sociaux, écologiques et économiques du projet ont jusqu’au vendredi 3 janvier 2025 pour faire une demande de consultation publique ou de médiation auprès du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.