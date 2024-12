Les employés de la Ville de Shawinigan donnent à Centraide

Les employés de la Ville de Shawinigan se sont mobilisés dernièrement afin d’offrir des denrées non périssables au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan, dans le cadre de la campagne du panier de Noël. En tout, ce sont plus de 620 kilogrammes de denrées qui ont été remis à l’organisme, soit 100 kilogrammes de plus que l’an dernier!

Les denrées ont été recueillies pendant la soirée des Fêtes des employés de la Ville de Shawinigan. Des bénévoles du Centre Roland-Bertrand étaient présentes sur place afin de recueillir les denrées.

En plus des dons en denrées, les profits du vestiaire lors de cette même soirée étaient remis au Relais pour la vie de Shawinigan. Des bénévoles de l’organisme ont d’ailleurs opéré le vestiaire lors de l’événement. Tout près de 500 $ ont été remis à la Société canadienne du cancer, via le Relais pour la vie de Shawinigan.

Depuis maintenant plus de 20 ans, les employés de la Ville sont invités à contribuer à la campagne de Centraide Mauricie. Centraide vient en aide à 13 organismes sur le territoire de Shawinigan et contribue à rendre visibles les enjeux sociaux en lien avec la pauvreté et l’exclusion sociale afin d’améliorer les conditions de vie des personnes plus démunies et plus

vulnérables de la communauté. Cette année, le total des dons des employés de la Ville s’élève à 11357, 60 $.