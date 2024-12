Québec resserre certaines obligations des groupes de médecine de famille

Hier soir, la Ville de Nicolet a remis sa plus grande distinction à quatre Nicolétains, lors de sa deuxième cérémonie des Prix Jean-Nicolet. Louis Caron, Pierre Chatillon, Jean-Claude Gélinas et Julie Roberge ont été honorés. « Je suis très heureuse que nous continuions cette tradition débutée en 2016. Ces Nicolétaines et Nicolétains font ...