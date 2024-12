Le succès de la campagne de Noël de Moisson MCDQ compromis

Le conflit de travail chez Postes Canada affecte également les organismes communautaires, tel que Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, qui normalement envoyait par la poste sa lettre de campagne de Noël.

Ainsi, la banque alimentaire a dû revoir son moyen de fonctionnement. La lettre sera distribuée à travers les journaux locaux du groupe ICI Médias.

Mentionnons, que la campagne de Noël est la plus importante de l'année pour Moisson. Elle permet chaque année de récolter en moyenne 50 000 $. Les dons reçus dans le cadre de cette campagne sont donc essentiels pour Moisson MCDQ, ainsi que pour les familles et les personnes qui ont besoin d’aide alimentaire à l’approche de la période des Fêtes. Pour faire un don en ligne : https://www.jedonneenligne.org/mmcq/CPN24/

Gaël Chantrel, directeur général de Moisson MCDQ, est inquiet, mais il croit en la générosité de la population : « Alors que nous évoluons dans un contexte de plus en plus difficile – avec les prix de l’épicerie qui ne cessent d’augmenter, des loyers qui explosent et une inflation entraînant la hausse des demandes d’aide alimentaire – nous avons besoin de tous les dons. Plus que jamais, nous appelons à la générosité de la communauté trifluvienne, mauricienne et centricoise, pour qu'ensemble, nous réussissions à faire de cette campagne un succès malgré les conditions défavorables et ainsi nous permettre de continuer à offrir un soutien optimal aux personnes et aux familles fragilisées, afin que le temps des Fêtes soit beau pour tous. »