Tarification aux propriétés où la neige est ramassée à Shawinigan

Le conseil a adopté son budget de fonctionnement pour l’année 2025, incluant une nouvelle tarification s’appliquant aux propriétés situées en bordure d’une voie de circulation où la neige est ramassée.

Le conseil adoptera la semaine prochaine, dans son règlement sur les taxes et compensations, cette tarification afin de répartir plus équitablement les coûts liés aux opérations de ramassage de la neige.

Cette nouvelle tarification va couvrir environ 20 % des 3,1 M$ prévus pour les opérations de ramassage de la neige en 2025, alors que 80 % seront défrayés par l’ensemble des propriétaires à même la taxe foncière.

« Il importe d’être équitable dans la tarification pour un service à la population. Pendant 3 ans, le citoyen était invité à faire sa demande pour obtenir un permis de neige. Le constat est que moins de 50% des gens qui devaient s’en prévaloir ont adhéré à cette façon de faire. C’est la raison pour laquelle nous avons pris une pause l’an passé afin de réfléchir à une solution simplifiée et davantage équitable pour tous et toutes. Il y a un peu plus de 25 % des propriétés qui sont en bordure d’une rue où la neige est ramassée, alors qu’ailleurs sur le territoire, nous soufflons la neige sur les propriétés privées, explique Michel Angers, maire de la Ville.

La tarification sur le ramassage de la neige sera appliquée pour toutes les propriétés :

- dont l’immeuble est situé sur une voie publique où la neige est ramassée, s’il y a un accès piéton ou de stationnement sur cette rue;

- ayant un accès (piéton ou de stationnement), par une cour latérale ou arrière, à une rue où la neige est ramassée;

- ayant un accès (piéton ou de stationnement) sur une ruelle qui est entretenue par la Ville.

La tarification sera appliquée en fonction du type de propriété :

Rappelons qu’il est interdit de déposer la neige dans la rue à Shawinigan.

Cependant, les propriétaires d’un immeuble dont l’usage est exclusivement ou partiellement résidentiel peuvent déposer, sans frais, la neige de leur entrée, de l’aire de stationnement ou de la partie non déneigée de l’emprise routière de leur propriété sur le bord de la chaussée avant les opérations de ramassage, si l’immeuble répond aux trois conditions suivantes :

1. l’entrée de l’immeuble est attenante à une ruelle déblayée ou à une voie publique où le ramassage de la neige est effectué;

2. il n’y a pas suffisamment d’espace sur le terrain de la propriété pour entreposer la neige couvrant l’entrée, l’aire de stationnement ou la partie non déneigée de l’emprise routière;

3. et la superficie totale de l’entrée, de l’aire de stationnement ou de la partie non déneigée de l’emprise routière sur le bord de la chaussée qui borde la façade du terrain à déneiger n’excède pas 350 mètres carrés.

De plus, afin de ne pas surcharger les dépôts de neige, il est interdit de mettre la neige dans la rue tant qu’il reste de l’espace sur votre propriété.

Une carte a été produite pour indiquer les voies publiques visées par la tarification sur le ramassage de la neige. Vous pourrez la consulter au www.shawinigan.ca/CarteRamassageNeige.